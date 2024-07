Le président rwandais, Paul Kagame a lancé, lundi, les travaux d’extension de l’Hôpital Roi Fayçal à Kigali, qui devrait connaitre une forte augmentation de sa capacité d’accueil des malades passant de 167 à 770 lits.

L’établissement hospitalier va s’agrandir, à l’issue des travaux d’extension, avec 88 mille mètres carrés de plus, disposera de 770 lits au total contre 167 actuellement et élargira son offre de soins de pointe.

A travers ce projet, l’ambition des autorités de Kigali est non seulement d’offrir des meilleurs soins de santé aux Rwandais, mais aussi de réduire les évacuations sanitaires vers d’autres cieux, comme l’a expliqué le chef de l’Etat lors de la cérémonie de lancement des travaux d’extension de l’hôpital.

« Nous avons envoyé nos étudiants poursuivre leurs formations à l’étranger depuis plusieurs années. Notre souhait est que le savoir puisé à l’extérieur soit enseigné à l’intérieur du pays. Ceci aidera les Rwandais et les pays de la région à avoir de bons services de santé au Rwanda », a-t-il déclaré.

Bien plus, a poursuivi Kagamé, «il est recommandé d’avoir des Rwandais formés qui soignent des patients rwandais sur place, sans devoir aller chercher des soins à l’extérieur. Nous travaillons avec des partenaires pour renforcer les Rwandais en expertise afin que le pays soigne chez lui tous les cas» sans les envoyer à l’étranger.

Le ministre rwandais de la santé, Sabin Nsanzimana, présent à la cérémonie, a présenté l’Hôpital Roi Fayçal comme une nouvelle université des sciences médicales, en ce sens qu’il a aidé une dizaine d’hôpitaux provinciaux du pays à devenir des centres de formation pour les médecins rwandais, contribuant ainsi à réduire les transferts des patients vers Kigali, la capitale.

Actuellement, l’hôpital Roi Fayçal de Kigali compte plus de 90.000 patients, plus de 800 employés dont plus de 600 médecins et 80 spécialistes ; des chiffres qui seront revus à la hausse après l’extension de la structure hospitalière.