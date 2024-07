Le ministre burkinabè des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, Anûuyirtole Roland Somda a pris le vendredi 26 juillet à Ouagadougou, la direction du Comité des ministres de l’Agence pour la Sécurité et la Navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) pour un mandat de 12 mois, remplaçant le ministre congolais des Transports, de l’Aviation civile et de la Marine marchande, Honoré Sayi.

Le Burkina a reçu ce flambeau lors de la 73e réunion dudit comité qui est l’instance au sommet de l’ASECNA, en charge de grandes orientations dans le domaine de l’aviation civile en Afrique. Cette Agence a été créée le 12 décembre 1959 et regroupe 19 Etats membres.

Le ministre congolais, Honoré Sayi qui a été reçu par le président burkinabè, Ibrahim Traoré, en compagnie d’autres membres du Comité, a souligné que la responsabilité confiée au ministre Anûuyirtole Roland Somda incombe aussi au peuple et au Chef de l’Etat du Burkina Faso.

« La charge conférée à notre collègue et frère ministre des Transports, Roland Somda, n’est pas simplement sa propre charge. C’est la charge de l’ensemble du peuple burkinabè, mais aussi du Président du Faso », a-t-il indiqué, selon un communiqué de la présidence burkinabè.

Le ministre congolais des Transports s’est également dit « satisfait de constater que, contrairement à ce qui se dit sur le Burkina Faso, le pays des Hommes intègres est bien fréquentable », précisant que les participants à la 73e réunion ont «été un peu partout dans la ville, sans être inquiété».