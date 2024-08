Le Maroc abrite pour la première fois, l’exercice militaire Arcane Thunder 24 qu’il coorganise du 5 au 16 août avec les Etats-Unis. Ces manœuvres se dérouleront également en partie en Allemagne, a annoncé l’armée américaine lundi 29 juillet sur son site https://www.europeafrica.army.mil.

Outre le Maroc et les USA, cet exercice verra la participation de militaires d’Allemagne et du Royaume-Uni et sera axé sur la synchronisation de précision électromagnétique en situation de guerre, ajoute la même source, précisant qu’environ 300 soldats américains, alliés et partenaires des quatre pays, participeront à cet exercice multi-domaines sur les théâtres d’opérations européen et africain, qui aura lieu au Maroc et en Allemagne, du 5 au 16 août 2024.

Il constitue par ailleurs, «une nouvelle opportunité de renforcer la coopération et de souligner le partenariat de longue date entre les Etats-Unis et le Maroc, à travers le test et la synchronisation des capacités», a déclaré le colonel américain Patrick Moffett, commandant de la deuxième Force opérationnelle multi-domaines.

« Arcane Thunder 24 (un exercice de guerre électromagnétique de précision à l’échelle du théâtre), appliquera des effets non létaux dans le cadre du concept multi-domaines, pour garantir aux nations alliées et partenaires un avantage décisif contre des adversaires potentiels dans tous les domaines et toutes les dimensions humaines, physiques et informationnelles de l’environnement opérationnel», a-t-il expliqué.

Au cours de cette formation, la deuxième Force opérationnelle multi-domaines américaine dirigera et conduira «une formation dans un environnement interarmées et combiné, axée sur l’emploi et la synchronisation d’effets non létaux contre des adversaires dans tous les domaines (terre, mer, air, cyber, espace) pour permettre la liberté d’action des forces interarmées sur le théâtre d’opérations du commandement européen des Etats-Unis».

Patrick Moffett a également fait savoir que l’exercice se distingue cette année, par «une amélioration de l’interopérabilité avec les forces alliées et partenaires sous des structures de commandement déployées sur plus de 3.000 kilomètres, de l’Allemagne à l’océan Atlantique Nord et au Maroc».

Pour rappel, le Maroc avait déjà accueilli du 20 au 31 mai dernier, l’exercice combiné « African Lion », auquel ont pris part aux côtés des Forces Armées Royales et des Forces armées américaines, environ 7.000 éléments des forces armées provenant d’une vingtaine de pays en plus de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN).