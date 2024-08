Actuel Président en exercice de l’UA, le président mauritanien, Mohamed Cheikh Ould El Ghazouani a prêté serment pour un nouveau quinquennat ce jeudi 1er août à Nouakchott, devant des dignitaires locaux et étrangers, en s’engageant notamment à propulser son pays dans une nouvelle ère de gouvernance.

Mohamed Ould El Ghazouani a en effet promis, d’accorder une attention singulière «à la jeunesse, la bonne gouvernance, le développement économique et l’unité nationale».

«Ce sera un mandat pour la jeunesse et avec la jeunesse», a-t-il assuréen projetant de miser densément sur le «développement du capital humain» durant son 2è quinquennat, sur fond d’une meilleure valorisation de l’éducation civique en Mauritanie.

Autre priorité ce sera la croisade nationale contre la corruption. «Il n’y a ni développement, ni justice, ni équité avec la corruption», a soutenu le président Ould El Ghazouani avant d’entamer son nouveau mandat, projetant de se focaliser sur «la sécurité et la stabilité comme pierres angulaires du développement» de son pays.

«Nous mobiliserons toutes les ressources et les efforts pour mettre en œuvre efficacement les différents aspects de notre stratégie de sécurité intégrée», en allusion subreptice à la permanence de la menace djihadiste dans le Sahel et qui guette son pays, considéré jusqu’à présent, comme une zone de stabilité durable dans une région instable depuis octobre 2011.

Sur les volets économique et social, le dirigeant ouest-africain annonce vouloir miser sur l’inclusion sociale via la «consolidation des programmes de filet de sécurité sociale pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion», et atteindre l’autosuffisance alimentaire pour réduire la dépendance du pays des importations.