Le Président de transition au Burkina Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, a procédé, vendredi 2 août, au lancement des activités de la Banque des dépôts du Trésor (BDT) devant pemettre au Trésor public d’optimiser la gestion des ressources financières publiques.

Cette institution constitue de l’avis du Chef de l’Etat burkinabè, un symbole de la souveraineté économique et financière du pays et devrait garantir, sur tout le territoire national, des services bancaires à tous les citoyens, indique la Direction de la Communication de la Présidence.

D’après la même source, la BDT est, pour le Ministre de l’Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, une preuve des efforts du gouvernement à œuvrer pour une véritable réforme de la gouvernance économique et financière du pays.

Nacanabo a de même souligné que cette nouvelle institution est une matérialisation de l’engagement du Chef de l’Etat à « affranchir notre pays des mécanismes et méthodes rétrogrades qui nous confinent dans le sous-développement et l’assistance financière».

Avec la BDT, « il ne sera plus possible pour les structures publiques notamment les projets et programmes et certains services administratifs de détenir d’importants dépôts bancaires pendant que le Trésor a recours à des emprunts à des taux parfois onéreux», a-t-il expliqué, ajoutant que « cette banque va permettre au Trésor public de bien jouer son rôle de gestion optimale des ressources publiques. »

Les Burkinabè ont été appelés, à cette occasion, à faire de la BDT leur principal outil de financement.