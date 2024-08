Le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Türk effectue une mission officielle au Cameroun du 5 au 7 août, a annoncé vendredi dernier dans un communiqué, le Haut Commissariat.

Au cours de cette visite, ajouté la même source, Volker Türk devrait rencontrer de hauts commis de l’Etat, notamment le Président Paul Biya et le Premier Ministre, Joseph Dion Ngute, ainsi que des membres d’un large éventail de partis politiques, des responsables de la Commission camerounaise des droits de l’homme, des représentants d’organisations de la société civile, des membres du corps diplomatique et des agences et entités de l’ONU.

Le Haut Commissaire inaugurera également les nouveaux locaux du Bureau régional de l’Afrique centrale (OHCHR-BRAC) dans la capitale Yaoundé. Ce Bureau couvre le Burundi, le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, le Congo, la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale, le Gabon, le Rwanda et São Tomé et Príncipe.

Türk, qui visite pour la première fois le Cameroun, tiendra à l’issue de sa mission, une conférence de presse mercredi 7 août à Yaoundé.