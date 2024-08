Le rapporteur général du Conseil national de Transition en Guinée (CNT, organe législatif de la Transition), Fabara Koné a mis en avant ce lundi 5 août, les ambitions de son pays en matière fiscale, après l’adoption du «volet recettes de la loi de finances rectificative 2024».

Pour le compte de l’avant-dernière année de la Transition en cours en Guinée-Conakry depuis septembre 2021, le gou de ce pays ouest-africain projette, au titre de l’année budgétaire 2024, des recettes estimées «à 30.000 milliards de francs guinéens, soit environ trois milliards de dollars US».

Cette bonne nouvelle en matière fiscale va aussi concerner «l’augmentation des recettes fiscales intérieures à hauteur de plus de 500 milliards de francs guinéens (environ 50,7 millions de dollars)», a aussi révélé ce lundi, le Conseil national de Transition.

Ce recadrage structurel induit une révision à la baisse de la «croissance initialement prévue à 5,4%, ramenée à 4,2», ainsi qu’une réduction du déficit budgétaire du pays «à 3,81% du PIB (Produit intérieur brut) contre 4,32% prévu dans la loi de finances initiale», a détaillé Fabara Koné.

Pour maintenir cette dynamique positive en matière de collecte des recettes fiscales en Guinée, les parlementaires de la Transition recommandent activement à l’Etat central une plus grande «dématérialisation des recettes douanières à l’intérieur du pays, ainsi que la facturation téléphonique» et recommandent aussi à l’exécutif de faire preuve de «dynamisme afin de sécuriser les assiettes fiscales des secteurs pourvoyeurs de recettes» dans cet Etat disposant d’une kyrielle de richesses minières et agricoles encore sous-exploitées.