Les sept Etats les plus industrialisés du monde et l’UE craignent une externalisation des tensions en cours aux Proche et Moyen-Orient

Le G7 (Groupe des Sept nations les industrialisées du monde ; Allemagne, Canada, États-Unis d’Amérique, France, Italie, Japon, Royaume-Uni) et le Haut Représentant de l’Union européenne (UE) ont mis en garde ce lundi 5 août dans un communiqué conjoint contre les risques de débordement à l’international des conflits en cours aux Proche et Moyen-Orient depuis de longs mois. «Nous, ministres des Affaires étrangères du G7 et Haut Représentant de l’UE, exprimons notre profonde inquiétude face à l’aggravation des tensions au Moyen-Orient, qui fait courir le risque de déclencher un conflit plus large dans la région», se sont inquiétés ces hauts diplomates dans leur sortie collégiale. «Nous exhortons une fois de plus toutes les parties concernées à s’abstenir de perpétuer le cycle destructeur des représailles violentes, à faire baisser les tensions et à s’engager de manière constructive dans la voie de la désescalade», ont soutenu ces chefs de la diplomatie de puissances mondiales. «Aucun pays et aucune Nation n’a à gagner d’une nouvelle escalade au Moyen-Orient», ont conclu ces dirigeants des principales puissances économiques de la planète. Cette sortie s’inscrit en droite ligne dans les mises en garde occidentales à l’égard de la ringardisation des positions dans le conflit Tsahal-Hamas depuis le 07 octobre 2023, après l’élimination d’Ismail Haniyeh, chef politique du Hamas, la semaine dernière dans sa résidence à Téhéran, la capitale de l’Iran.