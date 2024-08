Le ministre Secrétaire général de la Présidence de la Mauritanie et ancien Premier ministre, Moulay Ould Mohamed Laghdaf s’est livré ce mardi 6 août à une lecture politique des mensurations de la nouvelle équipe gouvernementale dont la liste a été publiée ce mardi à Nouakchott, la capitale.

Le nouveau Gouvernement comporte 29 membres «dont six jeunes», a fait remarquer Moulay Laghdaf, citant à titre illustratif, les ministères confiés aux jeunes ministres a savoir : les portefeuilles de la Jeunesse, les Sports et le Service civique ; l’Education et la Réforme de l’enseignement ; la Transformation numérique et la Modernisation de l’Administration ; les Mines et l’Industrie ; l’Hydraulique et l’Assainissement ; l’Enfance et la Famille.

La composition du premier Gouvernement du 2è quinquennat du Président Mohamed Ould El Ghazouani reflète à ses yeux «la priorité présidentielle accordée à la jeunesse, à la formation professionnelle, à l’éducation et au développement local».

En prêtant serment à la fin de la semaine écoulée dans le cadre de l’entame officielle de son 2è quinquennat, El Ghazouani a centré ses priorités sur la jeunesse, l’éducation civique, le développement, la sécurité et la lutte implacable contre la corruption étatique.

Dans l’équipe publiée ce 06 août, onze ministres du précédent Gouvernement ont été reconduits et six y conservent leurs maroquins.

Le Premier ministre Mokhtar Ould Diaye a succédé à son prédécesseur Mohamed Ould Bilal, suite à la réélection du Président El Ghazouani le 29 juin 2024, dès le premier tour de la présidentielle.