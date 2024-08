Dans le cadre de la cérémonie de prestation de serment du président rwandais, Paul Kagamé pour un nouveau quinquennat ce 11 août à Kigali, les Présidents du Togo et du Rwanda ont échangé en marge de cet évènement solennel, a annoncé hier lundi, la Présidence togolaise.

Le dimanche 11 août, Faure Gnassingbé «a réitéré ses chaleureuses félicitations à son homologue rwandais, et a souhaité pleins succès à son pays durant ce nouveau mandat».

Les échanges directs entre Faure Gnassingbé et Paul Kagame ont porté «sur la diversification du partenariat bilatéral et des échanges au plan continental, notamment dans le cadre de la ZLECAf (Zone de libre-échange continentale africaine), ainsi que sur les questions de paix et de sécurité», indique la Présidence togolaise.

Aux yeux de la diplomatie togolaise, ce nouvel entretien en tête-à-tête entre les deux dirigeants africains «marque un jalon de plus dans le renforcement du partenariat entre les deux pays, et l’engagement de leurs dirigeants à promouvoir une Afrique unie, pacifique et prospère».

Le Togo et le Rwanda ont été distingués le 27 juillet 2024 par l’Union africaine (UA) «pour leur engagement à rendre compte des questions relatives à la démocratie et à la gouvernance» sur le continent africain, berceau de l’Humanité.

Le Président Paul Kagamé a été réélu le 22 juillet 2024 à la magistrature suprême de son pays avec près de «99%» des voix.