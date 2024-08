Le Conseil des ministres burkinabè a adopté lors d’une réunion tenue mercredi à Ouagadougou sous la présidence du chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré, un décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’Agence burkinabè de l’énergie atomique (ABEA).

Cette initiative fait suite au Mémorandum d’entente et de coopération signé en octobre 2023 à Moscou, entre le ministère burkinabè de l’Energie, des mines et des carrières et la Société nationale pour l’énergie atomique Russe (ROSATOM), en vue de développer l’industrie nucléaire nationale dans les domaines de l’énergie, de la science, de l’industrie et de la médecine au Burkina Faso.

La création de la nouvelle Agence de l’énergie atomique vise à coordonner toutes les activités en lien avec l’industrie nucléaire, indique un communiqué du Conseil, précisant qu’il s’agit entre autres, de contribuer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des politiques et stratégies dans le domaine nucléaire conformément aux orientations et aux priorités nationales, en relation avec les ministères et autres structures concernées.

La nouvelle Agence s’attèlera aussi à étudier et proposer une stratégie nationale dans le domaine de l’énergie atomique conformément aux orientations et priorités du Gouvernement ; à contribuer à l’élaboration de textes juridiques relatifs à l’énergie atomique et à mettre en œuvre les stratégies, les modalités et les moyens nécessaires pour favoriser le développement des sciences et technologies nucléaires.

Pour le Conseil des ministres, la création de cette Agence permettra également au pays, de disposer d’un instrument fédérateur pour développer son programme électronucléaire.