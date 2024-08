Une délégation de haut niveau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a sollicité, mercredi, un renforcement du partenariat avec la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), alors que le HCR encourage les programmes durables dans la région ouest-africaine, indique un communiqué publié jeudi par cette organisation sous-regionale.

La délégation du HCR conduite par Raouf Mazou, Haut-Commissaire assistant pour les opérations, a été reçue au siège de la CEDEAO, par la Vice-présidente de la Commission de la CEDEAO, Damtien L. Tchintchibidja.

Tchintchibidja a exposé à ses hôtes, la situation humanitaire qui prévaut dans la région de la CEDEAO, principalement à cause des conflits qui entraînent des déplacements de populations et l’insécurité alimentaire, en particulier dans les régions du Sahel et du bassin du lac Tchad.

Elle a informé le HCR qu’il y a actuellement, environ 7.337.979 personnes déplacées de force à cause de ces conflits, de la violence et des catastrophes naturelles dans la région ouest-africaine, dont 6.526.928 personnes déplacées à l’intérieur de leur pays et 811.051 réfugiés et demandeurs d’asile, ajoute le communiqué.

La Vice-présidente a exhorté le Haut Commissariat à poursuivre son soutien à la Commission de la CEDEAO et aux Etats membres, dans la mise en œuvre de leurs engagements dans le cadre du Forum mondial sur les réfugiés (GRF).

La CEDEAO, a-t-elle rappelé, a puisé environ 9 millions de dollars dans le budget humanitaire 2024 pour aider les réfugiés, les déplacés internes, les demandeurs d’asile et les apatrides.

Elle a enfin assuré que la CEDEAO continuera à travailler avec le HCR pour parvenir à des solutions durables dans la gestion des situations de réfugiés tout en travaillant à la réduction des déplacements et à son éradication dans la région.

De son côté, Raouf Mazou a félicité la CEDEAO pour la politique régionale d’asile en cours d’élaboration et a assuré que le HCR travaillera en étroite collaboration avec la CEDEAO pour mettre en œuvre des programmes conjoints.

Le communiqué précise que la Commission de la CEDEAO et le HCR ont renouvelé leur protocole d’accord en 2023, dans un contexte de conflits violents, de catastrophes et d’insécurité accrus dans certains États membres.