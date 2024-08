A l’occasion de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, le Roi Mohammed VI a accordé sa grâce à 685 personnes, dont certaines sont en détention et d’autres en liberté, condamnées par différents tribunaux du Royaume, annonce ce lundi, le ministère marocain de la Justice dans un communiqué.

A la même occasion, le Souverain a également accordé sa Grâce à 4.831 personnes condamnées, poursuivies ou recherchées dans des affaires liées à la culture illicite du cannabis et qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de la Grâce royale.

La Grâce Royale accordée aux personnes impliquées dans la culture illégale du cannabis traduit la magnanimité Royale et l’approche humaniste adoptée par le Souverain, depuis un quart de siècle, mettant en avant les valeurs de tolérance, de pardon et de compassion, qui forment des piliers fondamentaux de Son Règne.

Le geste royal vise aussi à améliorer les conditions de vie des cultivateurs et à promouvoir l’esprit de tolérance et de réconciliation au sein de la société marocaine.

La Grâce Royale représente une nouvelle opportunité pour ces cultivateurs, souvent confrontés à des conditions économiques et sociales difficiles, pour réussir leur réinsertion dans la société, et envoie un message fort réaffirmant les valeurs de pardon et de tolérance caractérisant le Règne du Roi Mohammed VI.