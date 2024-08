L’assureur togolais, José Kwassi Symenouh, patron de la multinationale «Protectrice Assurances» a été choisi le week-end écoulé, pour présider de 2024 à 2028, la Chambre de commerce et d’industrie du Togo (CCI-Togo).

José Kwassi Symenouh a été élu à la tête d’un nouveau Bureau de dix membres par ses pairs de l’Assemblée consulaire réunie le 16 août 2024 à Lomé, à l’occasion de la première session consulaire de la CCI-Togo.

Le fondateur de ‘Protectrice Assurances’ l’a emporté sur son seul rival, Patrick Magno , par 43 voix contre 31 sur un total de 75 votants (1 bulletin nul).

«Je ne suis pas seulement Président de la liste que j’ai présentée, mais de tous les membres (…) Nous ne pouvons pas construire une Chambre de commerce dans la division», a déclaré José Kwassi Symenouh qui prend la direction de la CCI-Togo 16 ans après une première tentative infructueuse.

Le nouveau président de la CCI-Togo souhaite lui insuffler un nouveau dynamisme à travers «le leadership, la diplomatie, la formation continue pour les employeurs et employés, l’incitation et le soutien à la production locale, la promotion de l’hôtellerie et du tourisme, la sauvegarde de l’environnement (instauration des pratiques durables, promotion de la responsabilité sociétale des entreprises)».

La CCI-Togo s’est dotée d’une nouvelle assemblée consulaire lors de scrutins tenus les 30 juin et 12 juillet 2024 à l’échelle nationale.

Dotée de nouveaux textes et restructurée, la CCI-Togo a vu ses compétences élargies à de nouveaux secteurs d’activités, et se veut désormais l’interlocutrice phare des entreprises togolaises auprès des gouvernants.

La mise en place du nouveau bureau de cette Chambre met fin à la période transitoire dirigée par une Délégation spéciale consulaire présidée par Mme Nathalie Bitho.