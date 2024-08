Le Président français, Emmanuel Macron a donné ce mercredi 28 août, le coup d’envoi officiel à Paris, aux Jeux paralympiques 2024, au cours desquels les 314 para-athlètes africains portent l’ambition d’exhiber leurs performances durant ces compétitions planétaires et d’améliorer leur palmarès.

44 délégations africaines participent à ces 17è Jeux paralympiques sur un total de 168 contingents officiellement inscrits, soit plus de 4.400 athlètes réunis par les vertus de l’olympisme dans la capitale française. Le Maghreb et le Machrek offrent une nouvelle fois, les meilleures chances à l’Afrique pour décrocher des médailles.

A titre d’exemple, le Maroc vise «11 médailles au moins» et dispose d’une forte délégation de compétiteurs. Tout comme la Tunisie, l’Egypte et l’Algérie. L’équipe de céci-foot du Maroc est favorite dans sa compétition. L’Egypte a envoyé en tout 54 para-athlètes à Paris; c’est la plus forte délégation africaine à ces Jeux réservés aux sportifs victimes d’un quelconque handicap.

En tout, 314 para-athlètes africains vont se lancer dans la chasse aux médailles durant douze jours de compétitions. Ces Jeux paralympiques de Paris 2024 interviennent un an seulement après la tenue des 1ers Jeux paralympiques abrités par le Ghana.

A l’heure actuelle, au moins 80 millions de personnes sur un total d’un milliard 300 millions d’âmes vivent avec un handicap en Afrique, dont 12 millions en Egypte, l’Etat le plus peuplé du monde arabe avec ses quelques 100 millions d’habitants, selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).