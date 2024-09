Le Parquet suprême de la sûreté de l’Etat égyptien a ordonné, jeudi 5 septembre, la libération de 151 détenus provisoires en attendant l’enquête dans les différentes affaires, selon son communiqué relayé par le site de l’Organisme général de l’Information (OGI).

Cette initiative, explique-t-on, serait prise sur base de la réponse réservée par le président Abdel Fattah Al-Sissi aux recommandations du Dialogue national concernant le dossier de détention provisoire.

Elle serait également conforme aux directives du procureur général Mohamed Chawki mettant en avant le fait que tous les bureaux du procureur examinent périodiquement le statut juridique de tous les détenus provisoires.

Pour rappel, Le Caire a lancé en mai 2022 un Dialogue national sur instructions du chef de l’Etat. Les discussions ont touché divers domaines (politiques, économiques et sociales) et la détention provisoire a été une des questions abordées. Ce Dialogue aurait abouti à plus de 1500 recommandations, selon les informations rapportées par la presse.