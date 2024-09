Les Casques bleus rwandais (Rwanbatt-3 et l’Unité d’aviation rwandaise 12) de la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS) ont été décorés, hier jeudi 5 septembre, de médailles de l’ONU « pour leur service louable dans les opérations de maintien de la paix », selon un communiqué du ministère rwandais de la Défense.

La cérémonie de remise des médailles, présidée par le commandant de la force de la MINUSS, le lieutenant-général Mohan Subramanian, s’est déroulée au camp de base de Rwanbatt-3 à Durupi, dans l’Etat de l’Equatorial central.

D’après le communiqué, Subramanian a félicité les Casques bleus rwandais pour « leur discipline, leur professionnalisme et leur dévouement dans l’exercice de leurs fonctions », ainsi que pour « leur soutien indéfectible au maintien de la sécurité au Soudan du Sud, en particulier dans la ville de Juba et dans d’autres endroits. »

Ce commandant a souligné aussi que l’engagement du Rwanda envers les opérations de maintien de la paix de l’ONU est clairement énoncé dans la Constitution et que leurs contributions uniques témoignent de leur détermination à mettre en œuvre cette obligation.

De son côté, le général de brigade William Ryarasa, commandant de l’unité de secteur et représentant national principal du Rwanda au Soudan du Sud, a déclaré que les soldats de la paix rwandais ont mené diverses opérations pour assurer la paix et la sécurité, dont des patrouilles pour assurer la liaison avec les forces de sécurité locales, surveiller et respecter les droits de l’homme, et recueillir des informations essentielles dans l’intérêt de la protection des civils.

Le commandant du contingent Rwanbatt-3, le colonel John Tyson Sesonga, a, lui, déclaré que le défilé des médailles est l’un des meilleurs privilèges de la carrière militaire et est considéré comme une motivation extraordinaire qui renforce l’engagement à exécuter les tâches requises par le mandat de la MINUSS.

Il a également apprécié le soutien apporté par la direction de la MINUSS, le gouvernement du Soudan du Sud et les contingents amis dans l’accomplissement des tâches mandatées par les forces rwandaises.

Le communiqué indique, par ailleurs, que la remise de médailles a été marquée par une démonstration de défilé, un spectacle de danse culturelle, une démonstration d’arts martiaux et une démonstration de compétences en armes.