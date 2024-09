Les travaux du 9è FOCAC (Forum sur la coopération sino-africaine) sont rentrés dans le dur ce 05 septembre 2024 avec des promesses concrètes et bien ciblées de la Chine à l’endroit de l’Afrique sur les trois prochaines années.

Le leader de l’Empire du Milieu, Xi Jinping, s’est engagé à accorder des financements à hauteur de «50,7 milliards de dollars aux pays africains, en contribuant à la création d’au moins un million d’emplois sur le continent africain».

«Au cours des trois prochaines années, le Gouvernement chinois est prêt à fournir un soutien financier d’un montant de 50,7 milliards de dollars, à approfondir sa coopération avec l’Afrique dans le domaine économique», a détaillé le dirigeant chinois.

Liu Yuxi (Représentant spécial du Gouvernement chinois pour les affaires africaines et ex diplomate de la Chine à l’Union Africaine) a corroboré les dires de son Président en faisant remarquer clairement les priorités de la partie chinoise. «Pour sauvegarder les intérêts légitimes des pays en développement, la Chine et l’Afrique présentent des atouts très complémentaires», a-t-il estimé.

Avant d’insister: «L’Afrique possède de riches ressources naturelles et d’énormes ressources humaines (…) Pour sa part, la Chine dispose d’avantages en termes de capitaux, de technologies et d’expériences». Plus de 50 dirigeants africains dont 25 Chefs d’Etat et de Gouvernement sont présents en Chine depuis le 1er septembre 2024 dans le cadre de ce FOCAC 2024.

Avec pour priorités, l’approfondissement de leurs rapports bilatéraux avec Pékin dans des domaines-clés comme l’agriculture, la sécurité/défense et l’industrialisation.