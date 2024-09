Le Secrétaire d’État Antony J. Blinken a rencontré ce 05 septembre 2024 le Premier ministre par intérim d’Haïti (1ère République noire au monde), Garry Conille, à Port-au-Prince (capitale d’Haïti).

Le Secrétaire Blinken a exprimé à cette occasion sa gratitude au Premier ministre Conille pour son travail visant à promouvoir une «collaboration étroite entre le Gouvernement de transition d’Haïti et le commandement de la MSS (Mission multinationale d’appui à la sécurité). Mission qui aide la Police nationale haïtienne à rétablir la sécurité en Haïti et à mettre en place des conditions de sécurité propices à la tenue d’élections libres et équitables dans les meilleurs délais».

Selon un compte rendu du Département d’Etat, les deux leaders ont convenu qu’une collaboration continue avec la Mission MSS, le Conseil présidentiel de Transition et la communauté internationale «est essentielle pour établir la paix et la sécurité, ainsi que pour mettre Haïti sur la voie d’une gouvernance démocratique», après des années de chaos et des milliers de victimes.

Tête de gondole diplomatique de l’appui externe d’urgence à apporter à Haïti, les USA ont aussi mis ce 05 septembre 2024 un accent singulier sur leurs priorités dans le cadre de ce soutien.

Blinken et le Premier ministre Conille ont discuté pour ce faire des «priorités en matière d’aide humanitaire actuelle et future au peuple haïtien, à mesure que les conditions de sécurité s’améliorent. Ces priorités comprennent la lutte contre l’insécurité alimentaire, le chômage des jeunes et les infrastructures de santé, conformément à la stratégie des États-Unis pour la prévention des conflits et la promotion de la stabilité en Haïti».

Le Kenya assure le leadership du déploiement des troupes composant la MSS en Haïti, avec l’appui financier de Washington qui a réaffirmé par ailleurs ce 05 septembre 2024 le soutien «indéfectible de l’Administration Biden-Harris à la ré-autorisation, en temps voulu, du programme de préférences commerciales HOPE/HELP en faveur d’Haïti».