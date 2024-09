Les organisateurs du Ballon d’Or ont dévoilé le 04 septembre 2024 la liste des 30 joueurs nominés pour cette prestigieuse distinction individuelle et annuelle.

Ils étaient quatre Africains nominés en 2023. Pour le compte de cette année 2024, seul l’attaquant nigérian Ademola Lookman figure dans le Top 30 des joueurs retenus pour ce Prix.

Vainqueur de la Ligue Europa en mai 2024 avec le club italien de l’Atalanta, Ademola Lookman a de faibles chances d’occuper un rang attrayant au terme du classement final, au regard de la qualité et du pedigree de ses concurrents en face. L’avant-centre du Nigeria a été auteur seulement de 11 buts en Serie A italienne avec l’Atalanta durant la saison 2023-2024, et de 5 buts en Europa League.

Une compétition continentale à travers laquelle il a surtout tapé dans l’œil du grand public, lors de la Finale. L’attaquant (doté d’une grande rapidité et d’une excellente technique balle au pied) est rentré dans l’histoire en mai 2024 en devenant le premier Africain à inscrire 3 buts dans une finale d’une Coupe européenne.

Des Africains comme Achraf Hakimi (médaillé de Bronze aux JO 2024, champion de France et demi-finaliste de la Champions League avec le PSG), Victor Boniface et O. Kossounou (du Bayer Leverkusen) sont de curieux absents dans ce Top 30 du Ballon d’Or 2024.

L’an dernier, plusieurs Africains avaient occupé une place plus qu’honorable dans le classement final du Ballon d’Or. L’Égyptien Mohamed Salah, le Nigérian Victor Osimhen, le Camerounais André Onana et le Marocain Yacine Bounou ont figuré dans le lot des 30 finalistes, dont trois dans le Top 15 du Ballon d’Or 2023. Il s’agissait de V. Osimhen (8ème rang), Mohamed Salah (11ème) et Yacine Bounou (13ème).