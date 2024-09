Le 2è IAF (Forum Indonésie-Afrique) s’est conclu le 03 septembre 2024 avec la promesse de Jakarta de porter à de nouveaux stades l’intensité de sa coopération avec l’Afrique.

«Le 2è IAF s’est conclu à Bali avec un total de 32 accords commerciaux d’une valeur de plus de 3,5 milliards de dollars», s’est félicité en milieu de semaine le ministère des Affaires étrangères de l’Indonésie, puissance émergente en Asie du Sud-est.

Trois jours de travaux entre les deux parties à Bali marqués la présence d’un nombre relatif de Chefs d’Etat africains ont aussi permis de conclure des accords que Jakarta veut «structurants pour la partie africaine».

Au total, quatre accords ont été conclus dans «le secteur stratégique», neuf dans «le secteur de la santé» et six dans celui des «énergies renouvelables», met en avant le communiqué final de ces travaux diplomatiques.

Pour mieux asseoir sa projection sur le continent africain, Jakarta a par ailleurs décidé lors de la grand-messe 2024 de Bali de s’associer à l’expertise japonaise. Le ministère indonésien des Affaires étrangères et la JICA (Agence japonaise de coopération internationale) «ont signé dans ce sens un mémorandum de coopération pour le développement de l’Afrique en marge du 2è IAF», ont salué les Affaires étrangères indonésiennes.