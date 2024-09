La Banque africaine de développement (BAD) célèbre ces 9 et 10 septembre à Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire, son 60è anniversaire autour du thème «60 ans à faire la différence».

Cette activité solennelle a été pensée pour mettre en lumière le parcours de la BAD depuis sa création le 10 septembre 1964, «son rôle transformateur dans le développement du continent africain et sa vision pour l’avenir du continent», a indique ce lundi, la direction de cette Banque.

La cérémonie a lieu dans les 40 bureaux pays de la BAD à travers l’Afrique et au Japon. «Comme président de la Banque africaine de développement, vous êtes importants pour moi. Peu importe votre titre, peu importe votre échelon, vous êtes très importants pour la Banque africaine de développement, vous êtes importants pour l’Afrique», a déclaré le PDG de la BAD, Akinwumi Adesina, en louant la contribution de ses collaborateurs au rayonnement de la banque panafricaine.

Les festivités marquant la célébration de ce jubilé de diamant ont débuté le lundi 9 septembre avec un événement réservé au personnel élargi à des activités musicales, culturelles, traditionnelles, des discussions sur l’empreinte institutionnelle de la Banque, une exposition, un séminaire avec les parties prenantes, et un Symposium du Conseil du personnel.

Les célébrations de ce mardi 10 septembre vont se focaliser sur plusieurs événements revenant sur les étapes-clés de la Banque et son impact sur le développement économique de l’Afrique depuis sa création il y a 60 ans. Une intervention de présidente du Conseil des Gouverneurs du Groupe de la Banque africaine de développement, Mme Nialé Kaba est attendue à cet effet.

La célébration de ce jubilé de diamant va par ailleurs connaître le lancement de la Communauté de pratique des jeunes, nouvelle plateforme de connaissances pour les jeunes d’Afrique et du monde entier leur permettant de s’engager dans une réflexion critique et un apprentissage entre pairs et un Dialogue intergénérationnel sur la croissance inclusive et le développement durable en Afrique.

La BAD se présente comme «la plus puissante et principale institution de financement du développement en Afrique» depuis les indépendances des pays africains.