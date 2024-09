Dickson Ndiema Mengich accusé d’avoir immolé la marathonienne ougandaise Rebecca Cheptegei, est décédé à son tour dans un hôpital kenyan, a annoncé dans la soirée du lundi 9 septembre, un responsable local du Kenya.

La disparition de ce suspect numéro 1 dans le décès horrible de la marathonienne Rebecca Cheptegei est survenue dans l’Hôpital universitaire «Moi d’Eldoret» situé à l’Ouest du Kenya, où il avait été admis en soins intensifs avec des brûlures à 30%, selon des responsables de cette infrastructure sanitaire.

«Oui, c’est vrai, il est mort hier soir. Nous attendons la famille pour pouvoir donner un rapport plus complet», a détaillé un responsable de l’Hôpital universitaire «Moi d’Eldoret» sous couvert de l’anonymat.

Selon les enquêtes préliminaires de la police kenyane, Dickson Ndiema est accusé d’avoir attaqué Mme Cheptegei à son domicile dans le comté de Trans Nzoia «le 1er septembre 2024, apparemment à cause d’un différend foncier non résolu. La marathonienne venait de rentrer de l’église avec ses deux enfants lorsque l’agresseur, qui se cachait à proximité, l’a aspergée d’essence et a allumé le feu».

Les mêmes sources judiciaires soulignent que Ndiema a été lui aussi brûlé à 30% lors de l’agression contre la célèbre marathonienne ougandaise, Cheptegei qui a succombé à ses blessures le 4 septembre après avoir été brûlée à 80%, déclenchant un nouvel émoi sur toute la planète de l’olympisme.

Cette marathonienne avait terminé «44e du Marathon féminin» des Jeux olympiques d’été, Paris 2024. L’Etat ougandais lui réserve ce 14 septembre tous les honneurs militaires à l’occasion de son inhumation.