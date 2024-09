Le président élu de la 79e session de l’Assemblée générale (A.G) des Nations unies, le camerounais Philémon Yang a prêté serment hier mardi, lors de la clôture de la 78e session, promettant de s’acquitter honnêtement de ses fonctions de président de l’AG.

«Moi, Philemon Yang, déclare solennellement que j’accomplirai honnêtement mes devoirs et exercerai les fonctions qui me sont confiées en tant que Président de l’Assemblée générale des Nations Unies, en toute loyauté, discrétion et conscience », a-t-il déclaré dans son discours.

A l’ouverture de la 79e session, intervenue quelques heures après, Yang a interpellé sur la liste, qui ne fait que s’allonger, de défis auxquels le monde est confronté ; dont le changement climatique, les conflits qui font rage au Soudan, en Haïti, en Ukraine et à Gaza, la pauvreté et la faim, les discours de haine.

Appelant à l’unité dans l’action, le nouveau président de l’Assemblée générale de l’ONU a déclaré que «nous devons démontrer que la coopération internationale reste l’outil le plus efficace à notre disposition pour répondre aux problèmes profonds et sans frontières auxquels nous sommes confrontés».

Pour lui, «le multilatéralisme est ce qui nous permet de mobiliser nos ressources et notre ingéniosité collectives pour réaliser les plus grandes aspirations de l’humanité : la paix, la justice et le développement durable, entre autres».

Yang a souligné que les priorités de sa présidence d’un an, incluront la croissance économique durable, la paix et la sécurité, les droits de l’homme, la coordination des efforts humanitaires, et la lutte contre le terrorisme.

Il s’est engagé à faciliter les discussions sur ces sujets et « à exploiter notre volonté et notre expertise collectives pour proposer des solutions efficaces».

Pour sa part, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres qui a promis son «plein soutien» a Yang, a entre autres affirmé que « face aux défis qui nous attendent, l’Assemblée générale des Nations Unies reste un outil indispensable et une voie vitale vers un avenir pacifique et juste pour tous».

D’après l’ONU, Yang est un diplomate ayant cumulé une riche expérience et assumé de hautes fonctions, aussi bien au niveau national qu’international.