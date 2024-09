L’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) a accordé une aide alimentaire humanitaire supplémentaire de 100 millions de dollars du gouvernement américain pour le peuple sud-soudanais, a annoncé mercredi dans un communiqué, l’ambassade américaine à Juba, la capitale du Soudan du Sud.

L’annonce a été faite par Sonali Korde, assistante de l’administratrice de l’aide humanitaire (BHA) de l’USAID qui a séjourné, du 9 au 11 septembre, au Soudan du Sud où elle a visité des sites de projets humanitaires clés et rencontré de hauts responsables, des missions diplomatiques, les dirigeants de la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS) et des partenaires de mise en œuvre.

Cette nouvelle contribution, rendue possible grâce à un partenariat entre l’USAID et le ministère américain de l’Agriculture, fournira près de 42 000 tonnes d’aide à environ un million de personnes souffrant d’insécurité alimentaire aiguë. Cela porte le total de l’aide humanitaire du gouvernement américain au Soudan du Sud à près de 609 millions de dollars pour l’exercice 2024, détaille le communiqué.

Pour les autorités américaines, la fin de la crise humanitaire au Soudan du Sud nécessite une action urgente ; ce qui implique que le gouvernement de transition fasse sa part et affecte de manière transparente l’utilisation des recettes publiques à la réponse humanitaire et à la satisfaction d’autres besoins publics fondamentaux.

Les Etats-Unis considèrent le Soudan du Sud comme l’un des pays les plus dangereux au monde pour les travailleurs humanitaires, et appellent ainsi le gouvernement de transition à s’attaquer également aux risques inacceptables en matière de sécurité auxquels sont confrontées les agences des Nations Unies, les ONG partenaires et les communautés locales.

Considérant que la paix comme un élément essentiel pour prévenir une aggravation de la crise humanitaire, l’ambassade a tenu à saluer les pourparlers de l’Initiative Tumaini à Nairobi et exhorter tous les signataires de l’accord de paix de 2018 ainsi que les non-signataires à profiter de cette opportunité pour faire progresser la paix dans le pays.