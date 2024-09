Le Président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a réitéré, mercredi, son engagement à démanteler la filière de l’émigration clandestine, suite à un nouveau naufrage d’une pirogue de migrants, survenu dimanche 8 septembre au large de Mbour (ouest), faisant 29 morts, selon le dernier bilan.

« Ce qui est arrivé ici à Mbour et qui est arrivé quelque peu partout sur les côtes du Sénégal, est le fait des filières de migration qui sont, il faut le dire, dans le trafic d’être humain qui exploite le désespoir de cette jeunesse et qui leur vende le rêve d’un avenir meilleur», a déclaré le chef de l’Etat qui s’est rendu dans la petite côte pour compatir à la douleur des familles des victimes et constater les dégâts.

Au-delà de la présentation des condoléances aux familles éplorées et les souhaits de rétablissement aux blessés, Diomaye a promis de mener une guerre contre les passeurs, assurant que «le gouvernement continuera à traquer ces vendeurs d’illusions, ces marchands de la mort jusqu’à leur dernier retranchement».

Le président sénégalais qui a souligné plus d’une fois que «la nation est en deuil», s’est dit peiné en se «rendant compte que depuis le chavirement de la pirogue, des corps n’arrêtent pas de sortir des eaux». Le navire transportant plus de 150 personnes à son bord, sachant que des dizaines de personnes manquent encore à l’appel.

«C’est un drame qui ne dit pas son nom. Je suis attristé, peiné de voir ces familles vivre ce drame. Mais je tiens à préciser, à l’endroit de ceux qui s’adonnent à ce business, nous traquerons tous les responsables et ils vont répondre de leurs actes» a-t-il insisté.

Diomaye Faye a profité de l’occasion pour appeler les jeunes et leurs parents à la responsabilité. Il a indiqué que l’Etat, de son côté, est «en train de mettre en place des mécanismes pour permettre aux jeunes de trouver une activité afin de subvenir à leurs besoins».

Depuis quelques années, le Sénégal enregistre une hausse des départs de bateaux embarquant ses ressortissants. Ce pays est aussi l’un des principaux points de départ pour les milliers de migrants qui tentent de gagner l’Europe par la périlleuse route de l’Atlantique.