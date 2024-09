Le Département d’État américain a annoncé mercredi en fin de journée, de nouvelles restrictions diplomatiques à l’encontre d’architectes de l’immigration illicite vers les USA via le Nicaragua, avec différents continents comme points de départ.

Plus étendu pays d’Amérique centrale, le Nicaragua sert de relais ces cinq dernières années, à des réseaux de passeurs d’immigrants vers les Etats-Unis. Un important flux de ces migrants est parti durant de longs mois du Sénégal.

«Les États-Unis ont pris des mesures aujourd’hui pour imposer des restrictions en matière de visas à de hauts responsables d’une compagnie européenne de vols charters qui facilitent l’immigration clandestine vers les États-Unis via le Nicaragua», a précisé le Département d’Etat américain.

«Ces mesures continues prises par les États-Unis s’inscrivent dans le contexte de la tendance croissante des compagnies aériennes charter à proposer des vols vers le Nicaragua, des vols destinés principalement aux migrants clandestins», a encore insisté le Porte-parole du Département d’Etat, Matthew Miller, sans les citer nommément.

«Personne ne doit profiter des migrants vulnérables, ni les passeurs, ni les entreprises privées, ni les fonctionnaires», a mis en garde la diplomatie américaine, ajoutant que «nous continuerons à imposer des restrictions en matière de visas aux propriétaires de sociétés de transport, aux cadres et aux hauts fonctionnaires peu scrupuleux, dans le cadre de notre campagne plus large contre ces pratiques d’exploitation, sur le continent américain et au-delà, en collaboration avec nos partenaires gouvernementaux et du secteur privé».

«Cette politique de restriction des visas couvre le monde entier», a tenu à préciser le Département d’Etat américain.