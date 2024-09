Le Centre africain de contrôle des maladies (CDC Africa) a annoncé, jeudi, qu’un atelier de formation de cinq jours a eu lieu à Rabat, la capitale du Maroc, consistant à outiller des personnes dans le cadre de la surveillance de l’épidémie mpox présente dans quelques pays africains.

«En réponse à l’épidémie actuelle mpox, 50 formateurs ont été formés à Rabat (Maroc) pour renforcer la détection et le contrôle de la maladie», a déclaré le directeur de l’agence de surveillance sanitaire de l’Union africaine.

Il a expliqué que cet atelier sur la surveillance de mpox, dirigé par Africa CDC et le ministère marocain de la Santé, et basé « sur les événements utilisant l’approche OneHealth, permet aux formateurs d’améliorer les systèmes d’alerte précoce et de réponse rapide. »

Selon les données du CDC Afrique, le continent a enregistré plus de 26.000 cas suspects de mpox, dont 724 décès jusqu’à présent. L’agence dit élaborer, en collaboration avec des partenaires de la santé, un tableau de bord en temps réel, pour suivre les cas mpox et les progrès réalisés dans le cadre du plan de réponse continental de 600 millions de dollars.

Le CDC Afrique a fixé ce montant pour lutter contre l’épidémie, et compte sur les pays de l’Union africaine, les partenaires de développement, les organisations philanthropiques et le secteur privé pour réunir ce budget.