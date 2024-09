En marge des rencontres et discussions diplomatiques au menu de la 79e session de l’Assemblé Générale (AG) de l’ONU qui se tiennent depuis le 15 septembre à New-York, la diplomatie américaine a mis en avant ses priorités lors de cette grand-messe des Nations Unies.

«Le Secrétaire d’État Antony J. Blinken s’est entretenu avec le Secrétaire Général des Nations Unies, Antonio Guterres, en amont du ‘Sommet de l’Avenir de l’ONU’ prévu les 22 et 23 septembre et de la Semaine de haut niveau de la 79e session de l’Assemblée générale onusienne», a annoncé son porte-parole, Matthew Miller dans un communiqué.

Blinken et Guterres ont discuté de l’opportunité renouvelée que représente le «Sommet de l’Avenir pour les États membres de s’engager à nouveau en faveur des principes de la Charte de l’ONU», a détaillé Matthew Miller. Pour rappel, le 12 septembre dernier, les USA ont exprimé officiellement leur soutien à un élargissement du Conseil de Sécurité onusien à l’Afrique mais sans lui accorder le droit de veto.

D’après Blinken, les priorités des États-Unis à l’AG de l’ONU consistent à «travailler ensemble pour faire face aux conflits et aux crises, revitaliser un système humanitaire sous pression, et favoriser une ONU plus inclusive et plus efficace», a détaillé la diplomatie américaine, ajoutant que «le Secrétaire d’Etat a remercié Antonio Guterres pour les nombreux efforts qu’il a déployés afin de préparer une semaine de haut niveau productive».

Dans la foulée de ce soutien express de Washington à l’admission de l’Afrique au Conseil de Sécurité, le chef de la diplomatie américaine a également exprimé «le soutien des États-Unis à la réalisation d’un Pacte pour l’avenir, une feuille de route du Sommet précité pour renforcer l’ONU». Par ailleurs, à l’approche de la tenue de la Semaine de haut niveau de l’AG de l’ONU, Blinken et Guterres ont discuté de l’importance de la mobilisation de l’action collective pour relever les défis mondiaux, assure Washington.