La Somalie a acté ce lundi 16 septembre, son adhésion officielle à l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), à l’occasion de la 68e Conférence générale de l’AIEA tenue à Vienne, en Autriche, mettant en avant son engagement à promouvoir l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques.

«C’est un grand honneur d’accepter notre demande d’adhésion à l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) en tant qu’Etat membre à part entière », souligne un communiqué du gouvernement fédéral somalien. La même source note qu’«il s’agit d’un moment historique pour la Somalie, qui témoigne de son engagement en faveur de la coopération internationale, de la paix et de l’utilisation responsable des technologies de pointe au profit de son peuple».

Pour les autorités fédérales, la Somalie cherche à travers son adhésion à l’AIEA, «à exploiter les avantages de la technologie nucléaire d’une manière sûre, sécurisée et durable, et pleinement conforme aux normes et réglementations internationales».

«Nous sommes impatients de collaborer avec les autres Etats membres et le Secrétariat de l’AIEA, en nous appuyant sur l’expertise de l’Agence dans des domaines tels que la production de l’énergie, la radioprotection et la sûreté nucléaire», ajoutent les autorités de Mogadiscio, tout en réaffirmant la volonté de la Somalie à «respecter les principes du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) et de contribuer aux efforts internationaux visant à garantir que la technologie nucléaire soit utilisée uniquement à des fins pacifiques».

La 68e session ordinaire de la Conférence générale de l’AIEA se tient du 16 au 20 septembre 2024 au Centre international de Vienne zu cours de laquelle, les délégués se pencheront sur une série de sujets, allant du Rapport annuel pour 2023 et du budget 2025 de l’Agence et à ses activités liées à la science, à la technologie et aux applications nucléaires ainsi qu’en matière de sûreté et de sécurité nucléaires.