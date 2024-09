La Team Europe au Rwanda et Kigali ont signé, mardi 17 septembre, quatre contrats portant sur un financement de 40 millions d’euros, dans le cadre de la mise en œuvre du soutien de l’Union européenne (UE) à l’écosystème rwandais dans le secteur pharmaceutique et la fabrication de produits de santé, Indique un communiqué publié sur le site de la délégation de l’UE au Rwanda.

Cette initiative s’appuie, explique le texte, sur un engagement pris en décembre 2023, lorsque la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président rwandais,Paul Kagame ont assisté à la signature de l’accord financier de 40 millions d’euros, visant à accroître la fabrication locale et l’accès équitable à des produits de santé de qualité, sûrs, efficaces et à des prix abordables au Rwanda.

Les quatre projets soutiendront les efforts du gouvernement rwandais, particulièrement dans les domaines de la recherche et du développement pharmaceutiques (R&D), du développement des compétences, y compris l’enseignement supérieur et la formation professionnelle (EFTP), l’entrepreneuriat, les chaînes d’approvisionnement et le renforcement de la réglementation en la matière.

Ce financement stratégique complète les activités en cours de l’UE et de ses États membres dans le cadre de l’initiative Team Europe sur la fabrication et l’accès aux vaccins, aux médicaments et aux technologies de la santé en Afrique (MAV+) au Rwanda.

L’ambassadrice de l’UE à Kigali, Belen Calvo Uyarraa fait savoir que « ces projets soutiendront le Rwanda dans sa vision de devenir un pôle régional pour l’industrie pharmaceutique et biotechnologique, et d’établir une production nationale de produits pharmaceutiques et de vaccins».

Pour sa part, le ministre rwandais de la Santé, Yvan Butera, a déclaré que «le gouvernement rwandais reste déterminé à construire un pôle de fabrication pharmaceutique pour faciliter l’accès aux produits médicaux au Rwanda et dans toute l’Afrique».

Il a souligné que«le développement des capacités locales de fabrication pharmaceutique et la lutte contre les déséquilibres mondiaux en matière de santé continuent également d’être une priorité pour l’Union européenne».