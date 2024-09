Le Département de la Défense des États-Unis et le ministère nigérien de la Défense ont annoncé mardi 17septembre dans une Déclaration conjointe, l’achèvement du retrait des forces et des équipements militaires américains du Niger est achevé.

Le document explique que ce processus a commencé le 19 mai suite à l’établissement mutuel des conditions de retrait et s’est poursuivi avec le retrait des forces et des équipements militaires américains de la Base aérienne 101 à Niamey le 7 juillet 2024, et de la Base aérienne 201 à Agadez le 5 août 2024.

L’Élément de Coordination du Commandement Afrique des États-Unis, composé d’un officier général de deux étoiles et de son personnel, a quitté ce pays d’Afrique de l’Ouest, ajoute le communiqué.

Selon la Déclaration conjointe, « la coopération et la communication efficaces entre les forces armées américaines et nigériennes ont permis de garantir que le retrait, sûr, ordonné et responsable, soit effectué sans complications à la date convenue du 15 septembre 2024 ».

Les deux pays se félicitent que les troupes américaines aient formé, au cours de la dernière décennie, les forces nigériennes et soutenu les missions conjointes antiterroristes menées contre l’État islamique et Al-Qaïda dans la région.

Les ministères américain et nigérien de la Défense reconnaissent les sacrifices consentis par les forces des deux pays, conclut la Déclaration.