Les agents du Bureau Central d’Investigations Judiciaires (BCIJ) au Maroc, relevant de la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST), ont interpellé ce mardi 17 septembre, trois partisans de l’organisation terroriste «Daech» pour leur implication présumée dans la préparation de plusieurs projets terroristes visant à porter gravement atteinte à la sécurité des personnes et à l’ordre public, indique un communiqué du BCIJ relayé par l’agence de presse MAP.

Cette action, réalisée sur la base de renseignements fournis par les services de la DGST, entre dans le cadre des efforts soutenus visant à faire face aux menaces terroristes dans le pays.

D’après le communiqué du BCIJ, les éléments des Forces Spéciales relevant de la DGST ont engagé les procédures d’intervention et d’interpellation dans le cadre d’opérations séparées ayant ciblé les suspects, âgés de 18 à 39 ans, dans les villes de Fès et de Fnideq, ainsi que dans la commune rurale d’Ouled Ghanem relvant de la province d’El Jadida.

La même source informe que les perquisitions menées aux domiciles des mis en cause ont permis la saisie de supports électroniques qui seront soumis à l’expertise numérique nécessaire, ainsi que d’armes blanches, d’un emblème de Daech dessiné sur une pièce en bois, outre des manuscrits à caractère extrémiste.

Selon les données préliminaires de l’enquête, les suspects ayant prêté allégeance à Daech planifiaient des projets terroristes ciblant plusieurs services vitaux dans le Royaume dans le cadre des opérations du «terrorisme individuel».

Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête menée par le BCIJ sous la supervision du parquet en charge des affaires de terrorisme, en vue d’élucider tous leurs plans et projets terroristes projetés et d’identifier leurs éventuelles ramifications avec des organisations terroristes à l’étranger.