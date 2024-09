Le Comité des chefs de Police d’Afrique centrale (CCPAC) a entamé hier mardi à Yaoundé, la capitale du Cameroun, les travaux de sa 4e session ordinaire et qui s’achèvent ce mercredi 18 septembre.

Cette grand-messe policière planche principalement sur «les moyens permettant de renforcer la coopération policière et la lutte contre la criminalité transfrontalière» dans les pays de la région, soulignent les organisateurs.

La rencontre réunit les délégations des six pays membres de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), de la République démocratique du Congo et de Sao Tomé-et-Principe autour de la thématique de la sécurisation des frontières.

Ces échanges entre les chefs de Police se basent sur les propositions issues des réunions techniques ayant précédé la tenue de cette grand-messe du CCPAC.

Ce Comité des chefs de Police va ensuite soumettre à son tour, ses recommandations au 24ème Forum des ministres chargés des questions de Sécurité en Afrique centrale. La rencontre de 48h à Yaoundé intervient quatre ans après celle de Brazzaville au Congo.

Les déplacements de biens et de personnes sont très difficiles en Afrique centrale à cause de la survivance d’une litanie de barrières policières, douanières et administratives propres à chacun des pays de la région.