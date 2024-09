L’Institut national de la statistique de la Guinée-Bissau a lancé ce mardi 17 septembre à Bissau, la capitale, les opérations du 4è Recensement général de la population et de l’habitat.

Ce recensement national financé par la Banque mondiale à hauteur de 15 millions de dollars, va s’étaler jusqu’au 17 octobre prochain et devrait permettra d’avoir une idée précise sur les effectifs et les caractéristiques de la population de ce pays ouest-africain de 36.120 km² et abritant officiellement près de 2 millions d’âmes.

«Le recensement général de la population est indispensable pour la mise en œuvre du Plan national de développement, et permet de connaître la situation et les besoins de tous les habitants résidant dans le pays», a expliqué le Directeur général de l’Aménagement et de l’Intégration régionale, Issa Jandi.

Il intervient au moment où la Guinée-Bissau s’apprête à organiser de prochaines élections législatives et une présidentielle dans un climat politique tendu, fait de suspicions entre différents leaders.