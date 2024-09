La présidente de la Commission électorale nationale (CNE) au Cap-Vert, Maria do Rosário Gonçalves a annoncé ce 18 septembre, que la campagne pour les élections municipales du 1er décembre prochain, aura lieu du 14 au 29 novembre 2024.

«Un total de 250.000 électeurs est appelé à se prononcer pour les prochaines élections, selon des données préliminaires», a détaillé le directeur général d’Appui au processus électoral, Salif Silva.

Parmi ces nouveaux électeurs figurent «23.000 nouveaux électeurs qui s’étaient inscrits sur les listes à l’occasion de la présidentielle de 2021», fait observer la CNE.

Les dernières élections municipales dans ce pays réputé pour l’exemplarité de son exercice démocratique remontent à octobre 2020. Sur 22 Mairies en jeu, le parti « Mouvement pour la démocratie » (MPD) en avait remporté 14 contre 8 pour le Parti africain pour l’indépendance du Cap-Vert (PAICV).

La présidente de la CNE, Maria do Rosá rio Gonçalves a rappelé ce mercredi, que les candidatures pour ces municipales 2024, doivent être déposées devant les Tribunaux de district, entre le 12 et le 22 octobre, ajoutant que les maires en fonction et briguant un nouveau mandat, sont tenus de quitter «leurs fonctions dès qu’ils présenteront leur candidature devant les tribunaux».