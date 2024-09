L’ambassadrice des États-Unis auprès de l’ONU, Linda Thomas-Greenfield a dévoilé le mardi 17 septembre à New York, les grosses projections diplomatiques de son pays pour le Soudan à l’occasion de la tenue de la 79è AG (Assemblée Générale) des Nations Unies dans les prochains jours.

«En ce qui concerne le Soudan, nous prévoyons qu’un certain nombre d’événements seront l’occasion de tenter d’amener les différentes parties à la table des négociations. Le chef des Forces armées soudanaises, al-Burhan, sera à New York pour représenter le gouvernement du Soudan. Un certain nombre de réunions ministérielles ont été planifiées par différents pays, dont le nôtre», a détaillé la diplomate Thomas-Greenfield.

«Des événements seront organisés sur le thème de la sécurité alimentaire, d’autres sur celui des femmes, et plusieurs réunions ministérielles se pencheront sur les moyens de faire avancer la paix» dans ce pays meurtri par un violent conflit fratricide depuis le 15 avril 2023, a encore précisé l’ambassadrice, Linda Thomas-Greenfield.

«Notre envoyé spécial, M. Perriello, participera à plusieurs de ces réunions, de même que le Secrétaire d’État, M. Blinken, et moi-même. J’espère que nous pourrons non seulement mettre en lumière ce qui se passe au Soudan, mais aussi trouver un moyen de nous rapprocher de la paix», s’est voulue optimiste la représentante des États-Unis auprès de l’ONU.

L’Assemblée Générale des Nations Unies est la plus grand-messe diplomatique annuelle au monde. Elle rassemble tous les Etats membres de cette organisation multilatérale.

Le conflit inter-Soudanais a déjà provoqué la mort de milliers de personnes et le déplacement de million d’habitants en interne et à l’étranger. Plusieurs médiations ayant été engagées par Washington et plusieurs monarchies du Golfe appuyées par l’Egypte pour ramener la paix au Soudan, se sont avérées pour l’instant infructueuses.