Une délégation de l’exécutif gabonais conduit par le Président Brice Oligui Nguema prend part depuis le 22 septembre 2024 à la 79è Assemblée Générale de l’ONU. Après avoir participé activement au «Sommet de l’Avenir» ce 23 septembre et délivré un discours à la tribune de l’ONU, Brice O. Nguema a accordé des audiences à une série de personnalités.

Durant son passage à la tribune onusienne, le Président gabonais a réaffirmé l’engagement de son pays en faveur des droits fondamentaux, des réformes économiques et du multilatéralisme.

Ce 23 septembre, le Chef de l’exécutif de ce pays d’Afrique centrale a eu des échanges avec Antonio Guterres (patron de l’ONU), et Philémon Yang, Président de la 79e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Ce même 23 septembre 2024, en marge de sa participation à l’Assemblée générale des Nations Unies, Brice Clotaire O. Nguema a échangé avec Charles Michel (Président du Conseil européen). Un entretien centré sur la volonté de l’Union européenne «de renforcer sa coopération avec le Gabon, en soutien à la Transition politique en cours», a rapporté la Présidence gabonaise.

Le patron de la Transition au Gabon a en outre conférer ce 23 septembre 2024 avec Thierno-Habib Hann (Directeur Général de Shelter Afrique) autour du développement urbain et la création de logements.

Shelter Afrique souhaite accompagner ce pays d’Afrique centrale «en développant des initiatives locales via des partenariats publics-privés, et en établissant une Caisse de refinancement hypothécaire pour offrir des logements abordables aux populations», a détaillé la Présidence du Gabon.

Durant une autre audience accordée à Dr Juliette Biao de l’ONU-Forêts, le Président Oligui a réaffirmé «le leadership du Gabon en matière de gestion forestière, les initiatives de compensation carbone, ainsi que la conciliation entre la protection des forêts, le développement durable et les bénéfices pour les populations». La même préoccupation a été au centre des échanges entre Achim Steiner (Administrateur du PNUD) et B. C. Oligui Nguema le 21 septembre dernier.

Toujours à New York, le dirigeant gabonais a reçu en audience ce 22 septembre 2024 l’ambassadrice des USA aux Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield. Cette dernière a redit l’appui de Washington au processus de Transition en cours au Gabon.