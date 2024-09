La Fédération guinéenne de football (FEGUIFOOT) a officialisé le 21 septembre 2024, la nomination du Français Michel Dussuyer comme nouveau sélectionneur de l’équipe fanion du pays, le Syli national.

Le technicien français a pour mission cardinale de remettre le Syli National dans le sens de la marche, dans le cadre des qualificatifs de la CAN Maroc 2025.

La sélection guinéenne a déjà enregistré deux défaites face à la RDC (0-1) et à la Tanzanie (1-2), dans le groupe H.

Ce Lundi, Michel Dussuyer a confié être focalisé sur les matchs de qualification et sur le court-terme dans le cadre du nouveau contrat qui le lie à la Guinée.

Il projette fonder le jeu de son équipe «sur le talent et l’ossature existants dans l’effectif actuel du Syli National (…) J’ai toujours été supporter de la Guinée, premier pays africain à m’accueillir en Afrique en 2002», ajoutant que

«les joueurs S. Guirassy et Bayo constituent des piliers sur lesquels on peut se reposer ».

« Le Championnat guinéen va mal, mais on peut retrouver l’ère des grands clubs guinéens en Afrique», s’est encore voulu confiant celui qui a été aussi l’entraîneur du onze béninois.

Le nouveau sélectionneur guinéen est, dans ce sens, «prêt à jouer une finale contre la Tanzanie pour décrocher au moins une place à la CAN 2025».

Michel Dussuyer avait déjà servi en Guinée à deux précédentes reprise entre 2002 et 2004, et de 2010 à 2015.