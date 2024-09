Le Secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, a évoqué hier mardi au téléphone, avec le Premier ministre mauricien, Pravind Jugnauth, le sort de «l’île de Diego Garcia et du territoire environnant, qui comprend le site de l’installation militaire conjointe des États-Unis et du Royaume-Uni».

Selon des précisions diplomatiques fournies par le Département d’Etat, «Antony J. Blinken s’est entretenu avec Pravind Jugnauth au sujet du solide partenariat entre les États-Unis et Maurice, ainsi que de notre objectif commun de renforcer la sécurité et la prospérité pour nos peuples et la région».

Ces échanges, ajoute la même source, se sont focalisés sur le devenir des «pourparlers officiels en cours entre le Royaume-Uni et Maurice concernant le statut de l’île de Diego Garcia» qui joue un rôle essentiel dans la sécurité de l’Indopacifique et du monde aux yeux de plusieurs puissances occidentales, en l’occurrence les USA, la Grande-Bretagne et la France.

La diplomatie américaine a exprimé à cette occasion, «son vif soutien aux progrès réalisés dans les négociations en cours entre le Royaume-Uni et Maurice et a souligné la poursuite d’une collaboration étroite avec Maurice sur un large éventail de questions» à connotation à la fois bilatérale, régionale et multilatérale. De l’avis de Washington, l’Ile Maurice est un modèle démocratique et de développement économique remarquable en Afrique.