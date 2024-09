«Au titre de l’article 212 (a) (3) (C) de la loi sur l’immigration et la nationalité aux USA», le Département d’État américain a appliqué ce 24 septembre, de nouvelles sanctions contre plusieurs «dirigeants d’agences de voyage en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient» soupçonnés d’encourager l’immigration clandestine vers les Etats-Unis.

Le porte-parole du Département d’Etat, Matthew Miller a précisé hier mardi dans un communiqué, que les entreprises sanctionnées «exploitent des personnes vulnérables en proposant des services conçus principalement pour faciliter l’immigration irrégulière vers les États-Unis via des pays d’Europe et du continent américain». Comme lors de la publication de récentes sanctions similaires, le Département d’Etat n’a pas mentionné les noms des entreprises ciblées par Washington.

«Notre politique de restriction des visas s’inscrit dans le cadre de notre approche globale visant à réduire l’immigration clandestine, et vise les propriétaires, les cadres et les hauts dirigeants des entreprises de prestation de services de voyage et de transport par voie terrestre, maritime ou de vols charters, destinés à faciliter l’immigration clandestine vers les États-Unis», a expliqué Matthew Miller.

Les USA ont par ailleurs réaffirmé à cette occasion, leur détermination à continuer «de collaborer avec les gouvernements partenaires et les acteurs du secteur privé pour mettre fin aux pratiques d’exploitation des personnes vulnérables» dans ces flux migratoires illicites.

Voyager illégalement du Nicaragua vers les Etats-Unis en quittant l’Afrique occidentale, est une filière d’immigration clandestine qui a prospéré durant plusieurs années.