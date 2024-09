Le Sénat du Rwanda a renouvelé sa confiance à François Xavier Kalinda en le reconduisant à l’unanimité, ce jeudi 26 septembre, dans ses fonctions de président de la Haute chambre du parlement rwandais.

Kalinda a obtenu 25 voix en sa faveur sur 26, lors du vote qui a eu lieu après la prestation de serment de 20 nouveaux sénateurs. Il a exprimé sa gratitude au président Paul Kagame et aux sénateurs pour la confiance qu’ils lui ont renouvelée. Xavier Kalinda entame désormais un mandat de cinq ans à la tête du nouveau Sénat.

De son côté, le président Kagame a assuré qu’«il n’y a pas de doute que le nouveau président du Sénat, Dr François Xavier Kalinda sera à la hauteur de ses nouvelles responsabilités, compte tenu de toutes les qualités reconnues en lui».

Ont été également élues comme membres du bureau de la chambre haute du Parlement, les sénatrices Solina Nyirahabimana au poste de vice-présidente en charge des affaires législatives et du contrôle des actions gouvernementales (avec 22 voix sur 26) et Mukabaramba Alvera comme vice-présidente en charge des finances et des ressources humaines (avec 24 voix sur 26).

Kalinda Augustin avait rejoint le Sénat le 06 janvier 2023 après avoir été nommé sénateur par le Chef de l’Etat Paul Kagame. Trois jours plus tard, il avait été élu, à l’unanimité, pour remplacer Augustin Iyamuremye qui avait démissionné de la présidence de la chambre haute pour des raisons de santé.

Un fait marquant souligné particulièrement par la presse locale est la représentation majoritaire des femmes au sein du nouveau Sénat. En effet, c’est la première fois dans l’histoire du Sénat rwandais, que les femmes sont majoritaires avec un taux de 53,9 % sur les 26 sénateurs que compte la Chambre haute du parlement rwandais.