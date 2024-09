Dans son dernier rapport en date sur les perspectives économiques régionales, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a qualifié ce jeudi 26 septembre, de modeste la croissance de l’économie tunisienne en 2024 et en 2025.

Le taux de croissance économique dans ce pays maghrébin devrait se maintenir à un niveau qualifié de «modeste à 1,2% en 2024 et à 1,8% en 2025», a souligné la BERD qui explique cette morosité par une «inflation plus faible, un déficit réduit des transactions courantes et la poursuite des efforts de réformes émanant du Gouvernement tunisien».

Dans une économie grippée depuis 3 ans par une crise politique interne et des divergences entre le palais de Carthage et les institutions de Bretton Woods autour des conditionnalités de nouveaux prêts, la BERD salue la «reprise des exportations de l’huile d’olive, des produits mécaniques et électriques, en plus de l’augmentation de la demande intérieure face à une inflation en relative baisse, avec un recul à 7% en juillet 2024, soit le niveau le plus bas depuis plus de deux ans».

Pour les mois à venir, la BERD prévoit néanmoins pour l’économie tunisienne «une faible marge de manœuvre budgétaire, une importante dette extérieure ainsi que la vulnérabilité de l’économie aux chocs extérieurs et climatiques».

La Tunisie s’apprête à organiser le 6 octobre prochain, une élection présidentielle se déroulant dans un climat politique tendu entre le pouvoir en place, ses opposants et de nombreux acteurs de la société civile.