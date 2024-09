Les autorités ivoiriennes et ghanéennes ont lancé, jeudi 26 septembre, au cours d’un atelier tenu à Abidjan-Plateau, le projet d’amélioration de la résilience des communautés côtières en Côte d’Ivoire et au Ghana.

La cérémonie de lancement a eu lieu en présence de Marcel Yao, directeur de la Coopération et du Développement international représentant le ministre ivoirien de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, et d’Evelyn Wright-Hanson, représentant le ministère ghanéen de l’Environnement.

« L’objectif de ce projet, dont la mise en œuvre a été approuvé en 2023 par le Fonds d’Adaptation, est de renforcer la résilience des établissements côtiers au Ghana et en Côte d’Ivoire en réduisant leur vulnérabilité au changement climatique. Il permettra également de promouvoir un développement socio-économique durable dans ces régions », lit-on sur le site du gouvernement ivoirien.

Le projet d’une durée de 4 ans et financé à hauteur de 8,4 milliards de FCFA, a été mis en œuvre par l’ONU-Habitat en collaboration avec des partenaires locaux tels que l’Université de Twente, Habitat for Humanity et la Convention d’Abidjan.

La représentante du ministère ghanéen de l’Environnement a laissé entendre que « ce projet reflète l’objectif commun de renforcer la capacité d’adaptation et la résilience des populations vulnérables grâce à des stratégies de gestion intégrée des zones côtières, à la restauration des écosystèmes et à des programmes de moyens de subsistance durables ».

Pour sa part, le Représentant du coordonnateur-résident du système des Nations unies pour le Développement en Côte d’Ivoire, Ghitu I-Mundunge «a salué l’engagement des gouvernements ivoirien et ghanéen à protéger leurs populations contre les impacts dévastateurs du changement climatique, en particulier au niveau des zones côtières».