Le ministère malgache du Tourisme et de l’Artisanat a dressé le week-end écoulé, l’état des lieux de l’évolution de l’activité touristique dans la grande île durant les 8 premiers mois de l’année 2024.

«Au cours des huit premiers mois de 2024, Madagascar a accueilli plus de 150.000 touristes internationaux, dont 23.795 en août», d’après les chiffres officiels.

Dans le lot de ces visiteurs étrangers, clients Occidentaux se positionnent en tête. Les Français représentant 39,81% des arrivées, suivis des Italiens (15,12%) et des Chinois (4,09%) constituent le gros du contingent de ces visiteurs en terre malgache et les Mauriciens, Américains et Polonais complètent la liste des visiteurs accueillis par Madagascar durant les 8 premiers mois de 2024, a annoncé le ministère malgache du Tourisme et de l’Artisanat.

«Bien que les chiffres soient en baisse en août 2024 par rapport aux 28.260 visiteurs internationaux de juillet 2024, ils marquent une légère hausse par rapport aux 23.288 arrivées au mois d’août 2023», a détaillé le ministère malgache, même si ces résultats prometteurs sont encore très loin des projections de l’exécutif malgache dans ce secteur.

Le gouvernement malgache «vise un objectif d’un million de touristes d’ici 2028, en positionnant le secteur du tourisme comme un levier-clé du développement économique» de ce pays de l’Océan indien, mentionne une note officielle de cadrage.

En 2023, Madagascar avait accueilli «un peu plus de 134.000 arrivées durant les huit premiers mois, tandis que 2019, année de référence, avait vu affluer 170.000 touristes pour la même période», d’après les statistiques officielles.