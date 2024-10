Jean Kaseya, directeur général du CDC Afrique (Centres de contrôle et de prévention des maladies en Afrique) a dressé, en fin de semaine écoulée, un tableau préoccupant de l’évolution de la maladie du Mpox sur le continent africain pour le compte de l’année 2024.

Selon des statistiques fournies par le CDC Afrique, «moins de 4% des recherches de contacts des malades de la maladie sont effectuées dans les pays touchés par le virus, tandis que plus de 68% des cas n’ont pas de lien épidémiologique», a déploré l’instance de surveillance des maladies sur le continent africain.

L’Afrique a enregistré au cours de la semaine écoulée «2.910 nouveaux cas dont 436 cas confirmés et 16 décès, ce qui porte le nombre total de cas à 32.407 pour cette année 2024», a confié le CDC Africa. L’institution dirigée par Jean Kaseya fait état de «840 décès» recensés pour le compte de l’année en cours sur l’ensemble du continent africain à cause du Mpox.

Les cas de Mpox en Afrique «continuent d’augmenter régulièrement dans tous les pays touchés, et des lacunes et difficultés entravent les efforts de réponse du continent au Mpox, comme la surveillance limitée, la recherche des contacts, le suivi et la mauvaise qualité des données» sanitaires, déplore davantage le CDC Africa.

Epicentre de cette nouvelle épidémie du Mpox dans le monde, la RDC va lancer dans les prochains jours sa campagne de vaccination contre la maladie, après avoir réceptionné plus de 200 mille doses d’un vaccin ad hoc.