L’ex-basketteur congolais Dikembe Mutombo, un des précurseurs de l’immigration de joueurs africains vers le Championnat nord-américain professionnel de la balle orange, est décédé ce 30 septembre 2024 à 58 ans d’un cancer du cerveau. Une information confiée par ses familles nucléaire et professionnelle.

Héraut des hautes performances de Sub-Sahariens dans la NBA, Dikembe Mutombo était à la fois une star sur les parquets et en dehors. Dans son pays d’origine, la RDC, il a injecté (via une Fondation éponyme) au moins 15 millions de dollars de ses revenus personnels dans divers domaines humanitaires pour venir en aide aux secteurs social et économique de sa terre natale.

Un altruisme qui lui a valu une litanie de récompenses humanitaires, dont le «Prix du service bénévole du Président des États-Unis». Né à Kinshasa et arrivé aux Etats-Unis à 21 ans, D. Mutombo n’a jamais remporté le Graal en NBA, mais a toutefois joué deux finales. En 2001 avec les Sixers de Philadelphie contre les Lakers, et en 2003 avec les New Jersey Nets contre San Antonio.

«Mount Mutombo» comme il était surnommé à cause de sa grande taille (2m18) a été l’un des meilleurs pivots de sa génération et de toute l’histoire de la NBA. Il aura porté le maillot de huit franchises en NBA durant un parcours émérite entamé en 1991 à Denver, et terminé à Houston en 2009, à l’âge de 43 ans.

Un legs sportif qui a inspiré des millions de jeunes basketteurs dans le Sud global et plus particulièrement au Sud du Sahara. «Il a été l’un de mes modèles, pour son impact sur et hors de terrains. Il a accompli beaucoup de bonnes choses, pour de nombreuses personnes. C’est une triste journée, pour le monde entier et encore plus pour nous les Africains», a commenté ce 30 septembre 2024 la pépite et pivot Joël Embiid (actuelle star de Philadelphie et MVP de la NBA en 2023), en évoquant la mort précoce de «Mount Mutombo».

L’un des héritages sociaux les plus emblématiques de Mutombo est l’hôpital qu’il a construit dans la banlieue de Kinshasa (capitale de la RDC). «Il aura consacré son coeur et son âme à aider les autres», lui a aussi rendu hommage ce 30 septembre Adam Silver (Commissionnaire de la NBA), en louant son immense travail humanitaire en Afrique.