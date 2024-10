En marge de leur participation à l’ouverture de la deuxième session ordinaire du Parlement togolais au titre de l’année 2024 ce 1er octobre, les présidents de l’Assemblée nationale de la Côte d’Ivoire (Adama Bictogo) et du Bénin (Gbèhounou Louis Vlavonou) ont été reçus en audience par Faure Essozimna Gnassingbé le même jour à Pya (dans la Kozah, plus de 450 km au nord de Lomé).

Selon un compte rendu dressé par la Présidence togolaise, les deux personnalités parlementaires ont abordé avec F. E. Gnassingbé «des sujets relatifs aux relations d’amitié et de coopération entre le Togo et leurs pays respectifs».

Les questions de paix et de développement, la lutte commune contre le changement climatique dans la sous-région étaient aussi été au cœur des échanges entre ces officiels ouest-africains.

Les Présidents de l’Assemblée nationale de la Côte d’Ivoire et du Bénin ont renouvelé à cette occasion leurs félicitations au Président de la République togolaise pour «son implication personnelle dans la consolidation de la paix et la stabilité régionale», et «dans la lutte contre le terrorisme transfrontalier dans la sous-région ouest-africaine».

La facilitation du Togo avait permis, début 2023, la libération de la quarantaine de soldats ivoiriens détenus au Mali durant plusieurs mois et accusés de tentative de déstabilisation. Les relations entre le Togo et le Bénin sont cordiales, mais marquées par une rareté dans les échanges officiels entre les deux Républiques.