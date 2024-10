L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a remercié l’Etat tchadien pour sa contribution aux activités de base de l’organisation, d’une valeur de 500 000 dollars US.

« Un grand merci au Tchad pour avoir promis 500 000 dollars US au cycle d’investissement de l’OMS ! », a indiqué l’organisation onusienne sur son compte X

Et d’ajouter, « votre soutien contribuera à combler le déficit de financement de 7,1 milliards de dollars US pour les activités de base de l’OMS de 2025 à 2028 ».

Le cycle d’investissement est un processus d’engagement inclusif, pour lequel les donateurs existants et potentiels sont invités à prendre des engagements lors d’une série d’événements coorganisés par les États membres intéressés.

Ce processus a été lancé par l’OMS en mai 2024, dans le but de mobiliser des ressources prévisibles et flexibles auprès d’une base plus large de donateurs pour les activités de base de l’OMS pour la période 2025-2028. Le déficit de financement au moment du lancement du cycle d’investissement était de 7,1 milliards de dollars US, précise l’agence.