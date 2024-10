Le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, a fait part, jeudi 03 octobre, de sa rencontre, deux jours plus tôt, avec le président de la transition du Gabon, Brice Oligui Nguema, à qui il a annoncé la volonté des Etats-Unis de « collaborer avec le Gabon durant sa transition vers la démocratie ».

« Les USA ont hâte de collaborer avec le Gabon durant sa transition vers la démocratie et de renforcer les relations bilatérales, notamment dans le développement, l’environnement et la sécurité », a-t-il déclaré sur son compte X.

Un communiqué publié sur le site du Département d’Etat américain indique que « le secrétaire Blinken a reçu une mise à jour sur la transition démocratique du Gabon et a réaffirmé l’engagement des États-Unis à soutenir les efforts du Gabon pour mettre en œuvre un processus politique inclusif et transparent aboutissant à des élections libres et équitables ».

Selon la même source, « les deux parties ont convenu de prendre des mesures concrètes pour approfondir les relations bilatérales sur la base de priorités communes, notamment le développement économique et social, la sécurité maritime et frontalière, la conservation de l’environnement et la coopération en matière de sécurité ».

Présent aux Etats-Unis dans le cadre de sa participation à la 79ème Session de l’Assemblée Générale des Nations Unies, Oligui Nguema a rencontré également d’autres grandes personnalités américaines, le cas du Maire de la ville de New York, Éric ADAMS, avec qui il a évoqué, entre autres, le déroulement de la transition, ainsi que les actions menées depuis le début de ce processus au Gabon.

L’heure n’est plus aux dénonciations ni aux menaces de sanctions, dans la suite du coup d’Etat perpétré le 30 août dernier par l’armée gabonaise, renversant le régime du président Ali Bongo Ondimba, au pouvoir depuis 14 ans.

Mardi 1er octobre, la Chambre de commerce des États-Unis et l’Agence nationale de promotion des investissements du Gabon (ANPI-Gabon) ont organisé à Washington une table ronde des chefs d’entreprise des deux pays, en présence du président Oligui Nguema.

Tenue sous le thème «Renforcer les relations commerciales et d’investissement entre les États-Unis et le Gabon», la rencontre a été clôturée par la signature de six mémorandums d’entente.